Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Korusu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, koruda bir şahsın ağaca asılmış halde hareketsiz durduğunu gördü. Korkunç manzarayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsı ipten alarak yere indirdi.

CENAZEYİ KARDEŞİ TEŞHİS ETTİ

Sağlık ekiplerinin adamın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek üzere çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 hafta içerisinde başvurulan kayıp ihbarlarına bakan polis ekipleri, şahsın 40 yaşındaki Onur Atabey, olduğunu tespit etti. Durumu ailesine haber veren polis ekipleri, ölen şahsı kardeşi Dursun Atabey’e teşhis ettirdi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Şahsın aynı kişi olduğunun teyit edilmesi üzerine çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, Onur Atabey’in psikolojik sorunları olduğunu, 1 haftadır ilaçlarını kullanmadığını ve ailesinin dün kendisi hakkında Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğinde kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni, ceset torbasına konularak cenaze aracıyla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

