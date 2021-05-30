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  4. Gören şaşkına döndü! Binlercesi şehir merkezine yuva yaptı

Gören şaşkına döndü! Binlercesi şehir merkezine yuva yaptı

30.05.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yolunu şaşıran bal arıları Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı girişindeki servi çamına yuva yaptı. Yeni bir oğul oluşturan bal arılarını şehrin merkezinde görenler şaşırmadan edemedi.

Vergi Dairesi Başkanlığı girişindeki ağaca yuva yapan arıların yapılandırmada son gün olması nedeniyle vatandaşların zarar görebileceği ihtimali göz önüne alınarak taşınması için arıcı vatandaş çağrıldı.

KORUYUCU MASKE İLE ALDILAR

Menteşe kırsal Denizova Mahallesi'nden gelen arıcı, ağaçtaki oğulu koruyucu maske ile aldı. Servi ağacındaki bal arıları vatandaşların da ilgisini çekerken, fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler.

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Muğla Arıcılar Birliği yetkilileri arıların yeni bir bey çıkarması ile oğul oluştuğunu söylerken, kendi oğullarını oluşturduklarını belirtti.

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DHA

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