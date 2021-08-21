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  4. Gören şaşkına dönüyor! Bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi

Gören şaşkına dönüyor! Bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi

21.08.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elmasıyla ünlü Amasya’da yaşayan Hamdi Sırrı Yılmaz, iş yerinin önündeki elma ağacında aşılama yöntemiyle 6 çeşit elma yetiştirdi. Ağacı 10 yıl önce diktiğini söyleyen Yılmaz, ''Aynı ağaçta yeşil ve kırmızı renkli elmalarımı görenler şaşırıyor” dedi.

Gören şaşkına dönüyor! Bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi

Amasya'nın meyve diyarı Ziyaret beldesinde 10 yıl önce diktiği yarı bodur starking çeşidi ağaca sonrasında starking, Amasya misketi, Kaliforniya, golden ve granny smith türü elmalardan aşılamayı başaran 70 yaşındaki Yılmaz, “Elmalarımın rengi ve lezzeti ayrı. Aynı ağaçta yeşil ve kırmızı renkli elmalarımı görenler şaşırıyor” dedi.

''TAMAMEN ORGANİK''

Bir ağaçta 6 çeşit elmayı yetiştirmekten mutluluk duyduğunu anlatan evli ve 3 çocuk babası Yılmaz, tamamen organik olan meyvelerinden müşterilerine ikram ediyor. Ağacın üst kısmındaki elmaları çatıya çıkarak toplayan Yılmaz, olgunlaşmayan meyvelerin kopartılmasına ise müsaade etmiyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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