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  4. Gören telefona sarılıyor! Akaryakıt istasyonunda şaşırtan anlar

Gören telefona sarılıyor! Akaryakıt istasyonunda şaşırtan anlar

13.06.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de oto yıkama bölümündeki fırçaların çalıştığını gören Linda isimli köpek, fırsatı kaçırmıyor. Fırçaların arasına girerek yıkanan köpeğin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük beğeni topladı. Akaryakıt istasyonunun sahibi Melis Foçalı (28), "Her yıkamada, hiç sekmeden buraya geliyor, makineye giriyor, hiçbirini kaçırmıyor" dedi.

Gören telefona sarılıyor! Akaryakıt istasyonunda şaşırtan anlar

Narlıdere ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda işletmenin sahibi ve personeli tarafından bakımı üstlenen 'Linda' isimli 8 yaşındaki köpek, istasyonun otomatik oto yıkama bölümündeki dev fırçalarda serinleyip temizlendiği görüntülerle ilgi görüyor.

TÜM GÜN HEYECANLA ARAÇLARIN YIKAMA İŞLEMİNE GİRMESİNİ BEKLİYOR

'Linda', yaz aylarının gelmesiyle birlikte, yeniden yıkama bölümünün önünde daha fazla vakit geçirmeye, bir aracın gelip yıkama işlemine girmesini beklemeye başladı. Akaryakıt istasyonunun sahibi olan Melis Foçalı, 'Linda'nın yaklaşık 8 yıldır kendileriyle beraber olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

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GÖREN TELEFONUNA SARILIYOR

"Buraya geldiğinde çok küçüktü. Bütün bakımlarını biz karşılıyoruz. Biz mama verdikçe o da burayı sahiplendi. Bütün aşılarını yaptırıyoruz. Burada bizimle birlikte yaşıyor, kalıyor. Geldiği andan beri yıkama makinesine serinlemek için giriyor. Normalde tüyleri çok kabarık ve büyük. Biz yeni traş ettirdiğimiz için çok belli olmuyor. Bunu yapmayı kendisi keşfetti, biz de sonradan fark ettik. Bir köpekten çok da beklenmedik bir durum. Müşteriler de bu durumu şaşkınlıkla karşılıyorlar. Her yıkamada, hiç sekmeden buraya geliyor, makinaya giriyor, hiçbirini kaçırmıyor. Müşteriler de onu görünce hemen video ve fotoğraf çekiyorlar."

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DHA

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