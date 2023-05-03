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Görenler dehşete düştü, sinirler altüst oldu! 21 yaşındaki genç ormanlık alanda feci halde bulundu: İstanbul'da korkunç olay

03.05.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 21 yaşındaki Oktay Taşkın dün gece saatlerinde çam ağacına asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler gencin cansız bedenini merdivenle indirdi. Taşkın'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Görenler dehşete düştü, sinirler altüst oldu! 21 yaşındaki genç ormanlık alanda feci halde bulundu: İstanbul'da korkunç olay

21 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulununca sinirler altüst oldu. İnşaatta çalıştığı öğrenilen Oktay Taşkın'ın cansız bedeni ağaçtan indirilirken yakınları olay yerinde toplandı.

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ÇAM AĞACININ TEPESİNDE BULUNDU

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Mahalle sakinleri inşaatta çalıştığı öğrenilen 21 yaşındaki Oktay Taşkın'ın cansız bedenini çam ağacının tepesinde asılı halde buldu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla Taşkın'ın cesedini aşağı indirdi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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Olay yerinde toplanan Taşkın'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Oktay Taşkın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çam ağacı

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