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Sırbistan'da dehşet! 7. sınıf öğrencisi okulda katliam yaptı: 8’i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti

03.05.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan'dan gelen son dakika haberine göre 7. sınıf öğrencisi okulda silahlı saldırı düzenledi, saldırıda 8’i öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ülkedeki katliamla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte olay yerinden saldırının ardından gelen ilk görüntüler...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda 8’i öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 8’i öğrenci 9 kişinin öldüğü belirtildi.

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Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

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Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Belgrad

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