Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Orhaneli’nin, Kırsal Ağaçlar Mahallesinde tarlalara zarara veren domuzdan yakınan çiftçiler, avcılardan yardım istedi. Avcılar, köpeklerin iz sürmesi sonucu yerini belirledikleri 350 kiloluk domuzu öldürdü. Tarla ve bahçelere zarar verdiği öne sürülen domuzu vuran avcılar, hayvanın yanında fotoğraf çektirdi.
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