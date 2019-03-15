HABER

Görenler hayrete düşüyor! İnternetten 85 bin liraya satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

Ülkemizde nesli tehlike altında bulunan kuş türleri arasında yer alan şahinlerin satışı ve avlanması yasak listesinde yer alıyor. Ancak konulan yasaklara rağmen internette satışına devam edilen şahinler, almak isteyenlere 2 bin ile 85 bin 500 lira arasında satışa sunuluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde hayvan başına 10 bin liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.

Sonbaharda Afrika'ya, ilkbaharda Rusya'ya göç eden şahinler, mayıs-ekim ayları arasında ise Anadolu'ya geliyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi ile göç güzergahındaki Hatay ve Akdeniz'de yaşıyor. Fare, tavşan ve sincap gibi hayvanlarla avlanarak ekolojik dengeyi koruyan şahinlerin nesli, bilinçsiz avlanma nedeniyle tehlike altında bulunuyor.

'Eğitim için biçilmiş kaftan'

Şahinler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satılıyor. Yırtıcı kuşlar için 2 bin ile 38 bin lira arasında değişen fiyatlar isteniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde hayvan başına 10 bin liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.
Diğer yandan internet ilanlarında satıcıların şu ifadeleri dikkat çekiyor:
'Yetişkin şahin, yaşını tam bilmiyorum. Kanadında yara vardı. Veterinere götürerek tüm bakımını yaptırdım. Şimdi maşallah canavar gibi. Tavuklara saldırırken yakaladım. Meraklısına, işine yarayana satıyorum. Ciğerle besliyorum', 'Rahat 3 yaşında olan kızıl şahinim var. İlgilenen arkadaşlar numaralı hattan ulaşım sağlayabilirler.
Yaralı bir kuştu, hayvan barınağını aradığımda 'doğa hayvanını iyileştirmek hepimizin görevi' dedi. Her bir şeyi ile çok iyi ilgilendim, alıcısına hayırlı olur', 'Şahin yavrusu satılıktır', 'Eğitim için biçilmiş kaftan', 'Orijinal şahin kuşudur, bakımları zor olduğu için pek vakit ayıramıyorum. Fiyatta pazarlık payı vardır." (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şahin internet

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

20 bin lira dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, operasyonda yakalandılar

3 ilçede operasyon! Çocukları para karşılığı...

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi

Satın alamayacağı şey yok!

Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltı

Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.