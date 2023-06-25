Görenler hemen polisi aradı... Antalya'da deniz yüzeyinde ceset bulundu

Antalya’da deniz yüzeyinde 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Denizin 1 mil açığında su üzerinde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbarın ardından bölgeye giden Deniz Polisi ekibi, şahsı bota alarak yat limanına getirdi. Yapılan incelemede cesedin 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Ceset, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (İHA)

