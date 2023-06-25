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  4. Görenler hemen polisi aradı... Antalya'da deniz yüzeyinde ceset bulundu

Görenler hemen polisi aradı... Antalya'da deniz yüzeyinde ceset bulundu

25.06.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu. 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görenler hemen polisi aradı... Antalya'da deniz yüzeyinde ceset bulundu

Antalya’da deniz yüzeyinde 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Denizin 1 mil açığında su üzerinde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbarın ardından bölgeye giden Deniz Polisi ekibi, şahsı bota alarak yat limanına getirdi. Yapılan incelemede cesedin 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

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Ceset, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (İHA)

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