Görenler ne olduğunu anlayamadı! Avcılar tarafından vurularak öldürüldü..."Kan emerek yaşıyor, insana benzeyen elleri var"

Brezilya'nın Sao Paulo kentinin batısındaki Guia Lopes da Laguna'daki bir ormanda avcılar tarafından yakalanan bir yaratık sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde insana benzeyen elleri, jilet gibi keskin dişleri ve vücudu bir maymuna anımsatan yaratığa dair spekülasyonlarda beraberinde geldi. Yaratığın ne olduğunu büyük bir tartışma yarattı. Görüntüler, "Kan emerek yaşıyor, insana benzeyen elleri var" notuyla paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin sonrasında kullanıcılar arasında 'Chupacabra' olarak bilinen efsanevi vampir söylentileri gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları efsanevi yaratığın geri döndüğünü iddia ederek, "Gerçekten böyle bir şeyi gördüğüme inanamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şey mümkün mü?" yorumunu yaptı.

Chubacabra, ilk kez 1995 yılında Porto Riko'da görüldüğü iddia edilen ve keçi, tavşan, köpek, tavuk ve benzeri hayvanların kanını emerek öldürdüğü söylenilen efsanevi bir yaratıktır.