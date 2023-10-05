Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak tek bir kuruş bile hesap ödemedi... Yakayı böyle ele verdi

İspanya'da tatil yapan Litvanyalı 50 yaşındaki bir adam şehirdeki 20'ye yakın restoranı ziyaret ettikten sonra hesap ödemeden kaçmasıyla ünlendi. Yemeğin bitimine yakın bir zamanda kalp krizi geçirdiğini söyleyerek fenalaşan adam restoranlardan hesap ödemeden çıkıyordu. Kalp krizi taklidi yaptığı tespit edilen adamın fotoğrafının bir restoran tarafından sosyal medyadan ifşa edilmesinden sonra 50 yaşındaki adam hapis cezasına çarptırıldı.

ORTAK ŞİKAYETTE BULUNACAKLAR

İsmi açıklanmayan 50 yaşındaki adamın kandırdığı restoranlardan birinin sahibi, "Çok güzel bir oyunculuk gerçekleştirdi. Bayılıyormuş gibi yaptı ve bir anda yere yığıldı. Benzer durumun daha fazla kişinin başına gelmemesi için fotoğrafını tüm restoranlara gönderdik" dedi.

Restoran sahipleri şimdi, adamın iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına yol açabilecek ortak bir şikayette bulunmayı planlıyor.