Ailenin inanılmaz keşfi herkesi şaşkına çevirdi! Bahçede düşen küpesini ararken Viking döneminden kalan hazine buldular

Evlerinin arka bahçesinde kayıp olan bir küpeyi arayan Norveçli bir aile yaptıkları keşifle adeta şaşkına döndü. Küpeyi bulmak için metal dedektörünü kullanan aile bahçede bulunan büyük bir ağacın olduğu bölümünde sinyal vermesi üzerine harekete geçerek kazmaya başladı. WordsSideKick'in haberine göre, kazıda Viking döneminden kalan bazı eserler bulundu.

YEREL ARKEOLOGLARLA İLETİŞİME GEÇTİLER

Metal detektörü kalıntıları tespit ettikten sonra aile kazmayı bıraktı ve yerel hükümet arkeologlarıyla temasa geçerek keşif için inceleme yapılmasını istedi. Antik kalıntılar arasında, tarihçilerin bir zamanlar altınla kaplı olduğunu söylediği iki bronz süs eşyası yer alıyor.

Vestfold ve Telemark İlçe Konseyi'nden arkeolog Vibeke Lia, eşyalardan birinin, kadın mezarlarında yaygın olarak bulunan ve boyundan bağlamalı elbiselerin omuz askılarını sabitlemek için kullanılan bir tür oval broş olduğunu söyledi.

Mücevherlerin aristokrat bir Viking kadınına ait olduğunu belirten Lia, "Broşlar metal tespit eden buluntuların çoğuyla karşılaştırıldığında oldukça iyi durumdalar. Her kayış için bir tane olmak üzere çiftler halinde geliyorlar, o yüzden orada bir tane daha olmalı" dedi.