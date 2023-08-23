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    4. Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki... Saçını kopartıp yemeğin içine attı

    Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki... Saçını kopartıp yemeğin içine attı

    23.08.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin’in Taizhou kentinde ismi açıklanmayan bir müşteri tabak tabak yemek yemesine rağmen restoranın hijyenik koşullarının kötü olduğunu söyleyerek hesabı ödemek istemedi. Ancak Çinli restoran sahibi güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde kıl çıktığı söylenen yemeğe kadının kendi saçını kopartarak koyduğunu fark etti.

    Çin’de bir restoranda ismi açıklanmayan bir kadın müşteri sipariş ettiği yemeklerinden kıl çıktığını söyleyerek durumdan şikayetçi oldu. Çinli restoran sahibi şikayetin üzerine hemen özür dileyerek müşteriye başka bir yemek ikram etti. Ancak kadın yine yemeğinde kıl bulduğunu iddia etti. Durumu düzeltmek isteyen restoran sahibi ona günlük yemek vermeyi teklif etti.

    GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

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    Ertesi gün güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen restoran sahibi kadının kendi saçını bilerek tabağa bıraktığını gördü. Restoranın sahibinin durumu polise haber vermesi üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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    Çin restoran hesap

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