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Görenler polisi aradı, gerçek bambaşka çıktı

22.05.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Kalesi'ndeki şüpheli hareketler polisi alarma geçirdi, ortaya çıkan gerçek gülümsetirken, derin bir 'oh' çektirdi.

Görenler polisi aradı, gerçek bambaşka çıktı

Tokat’ta bugün meydana gelen olayda, vatandaşlar, surların çevresinde tehlikeli hareketler yapar 4 kişiyi polise bildirdi. Polis ekipleri ihbarı alır almaz olay yerine gitti.

''İŞİN ASLI BAŞKA''

Olay yerine vardıklarında gerçek ortaya çıktı. Tehlikeli hareketleri ile dikkat çeken kişilerin, kale çevresinde koruma ağı ören işçiler olduğu anlaşıldı. Olaya şahit olan ticari taksi sürücüsü Mustafa Döndür, kişilerin tehlikeli hareketlerinden şüphelenip polisi aradıklarını belirtip, “Ama öyle bir şey yokmuş. Kaleden taş düşmemesi için tel örgü çekiyorlar. O nedenle sakıncalı bir şey yok. Bu durumu görenler polisi aramış. İlk bakışta yanlış anlaşılabiliyor ama işin aslı başka” dedi.

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(İHA)

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Tokat

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