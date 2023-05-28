HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Seçim
  4. Görenler şaşırdı! Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi

Görenler şaşırdı! Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi

28.05.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. Vatandaşlar sabah 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan isimli bir vatandaş ise Osmanlı dönemi kıyafetini giyip Paşa” isimli papağanıyla birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi. Cihan'ı görenler şaşırırken, papağan ise vatandaşların ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan, “Paşa” benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum" dedi.

Görenler şaşırdı! Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi

Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağan, vatandaşların ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa” isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

AW900491_02

"O BENİM YOLDAŞIM, HER ŞEYİM"

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan,” Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. “Paşa” benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” diye konuştu. (İHA)

MYNET SEÇİM ÖZEL SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kurum: "Seçimimiz ülkemize, milletimize hayırlı olsun"Bakan Kurum: "Seçimimiz ülkemize, milletimize hayırlı olsun"
Seçim günü hava durumu nasıl?Seçim günü hava durumu nasıl?
Özdağ'dan Taksim'deki o görüntülere tepkiÖzdağ'dan Taksim'deki o görüntülere tepki

En Çok Okunan Haberler

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

Süper Lig şampiyonuna Şampiyonlar Ligi müjdesi!

Süper Lig şampiyonuna Şampiyonlar Ligi müjdesi!

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, gözaltına alındı!

Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, gözaltına alındı!

İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...

İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...

Yolcu uçağının kapısını havadayken açmıştı! Savunması 'pes' dedirtti

Yolcu uçağının kapısını havadayken açmıştı! Savunması 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.