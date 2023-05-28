Görenler şaşırdı! Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi

Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağan, vatandaşların ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa” isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

"O BENİM YOLDAŞIM, HER ŞEYİM"

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan,” Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. “Paşa” benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” diye konuştu. (İHA)

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