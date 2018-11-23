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Görenler şaşkına döndü! Yerinden çıkarılamayınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

Oltu Kayaaltı Mahallesi'nden Anzav Bağları'na giderken yol kenarında bulunan kaya salyangoz müzeye taşınmak istendi. Ancak oluşumdaki çatlak ve kırıklar nedeniyle yerinden taşınamadı. Denizin dibinde oluşan kayaçlar olarak bilinen bu kayaçlar derin denizlerin çökelmesiyle oluşuyor.

70 milyon yıl önce oluşan bu kayaların herhangi bir ekonomik değeri olmayasa da görsel olarak sunduğu güzel görünüm nedeniyle dikkat çekiyor.

Kaya salyangozu müzeye taşınamadı

70 milyon yıllık oluşum Kaya Salyangoz müzeye taşınamadı, yerinde korumaya alınacak. Oltu Kayaaltı Mahallesinden Anzav Bağlarına giderken yol kenarında bulunan Kaya Salyangoz müzeye taşınmak istendi ama oluşumdaki çatlaklar ve kırıklar yüzünden taşınamadı.
Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Tabiat Müzesinde çalışan Mineraloji ve Petrografi Uzmanı Dr. Koray Sözeri, “Şimdi bu kayaçlar deniz dibinde oluşan kayaçlar. Yani derin denizde yaşını tam olarak bilemiyorum ama 70 milyon yıl önce oluşmuş kayalar.
Derin deniz serimanterleri deniyor. Bu tür kayalar derin denizlerin çökmesiyle oluşuyor. Bu kayalar serimanter kayaçların içinde modiler dediğimiz yani yuvarlak şekilde oluşumlar oluyor.
Bu da çok ortaya çıkmış. Burada görmüş olduğumuz bu oluşuk derin denizlerde oluşmuş sedim. Anter yapılardan bir tanesi. Bu tür bölgelerde çok sık olmasa da görebiliyoruz. Çok önemli ekonomik değeri yok sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip.
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kaya salyangozu Salyangoz

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