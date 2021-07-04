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  4. Görenler şaşkına dönüyor! Binanın 4. katında fayans arasından çıktı

Görenler şaşkına dönüyor! Binanın 4. katında fayans arasından çıktı

04.07.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da bir binanın dördüncü katındaki dairede beton duvarda çiçek açtı. Görenleri şaşırttı.

Görenler şaşkına dönüyor! Binanın 4. katında fayans arasından çıktı

Suluova'dan Amasya'ya misafirliğe gittiğini ve balkona çıktığında ise çiçeği fark edip çekime başladığını ifade eden İhsan Dadak, "Bu çiçek duvar ve seramiğin arasından toprağın olmadığı yerden çok güzel çıkmış. Ben de ilk gördüğümde hayretler içerisinde kaldım. Sordum, kimse de aslında çok fazla bilmiyor bu çiçeğin adını" dedi.

"TOPRAK ADINA HİÇBİR ŞEY YOK"

Dadak, "Allah'ın verdiği can, çok ilginç bir durum. Can veren Allah nerede ve nasıl can vereceğini biliyor. Çok müthiş bir şey bu, ben de çok etkilendim. Kalıcı olacak mı, olmayacak mı bilmiyoruz. Tozlanma yoluyla çıktığını düşünüyoruz. Deniz kumu da kullanılmamış duvarda. Toprak adına hiçbir şey yok. Allah'ın hikmeti, ne diyelim" ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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