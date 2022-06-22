Görenler şaşkınlığı gizleyemedi! Kırmızı kar, bilim insanlarını harekete geçirdi

Fransız Alpleri'nde güneş ışığında parıldayan kırmızı kar lekeleri görenleri şaşırttı. Reuters'ın haberine göre; Grenoble Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden Eric Marechal ve ekip arkadaşları, deniz seviyesinden yaklaşık 2.500 metre yükseklikteki Le Brevent Dağı'nda kırmızı kardan örnekler topladı. "Kar kanı" olarak bilinen bu fenomen bilim insanlarının ise endişe duymasına neden oluyor.

KIRMIZI RENKLİ KAR!

Çekilen fotoğraflarda güneş ışığında parıldayan kırmızı kar parçaları görülüyor. Bu olaya alglerin neden olduğu düşünülüyor. Mikroalglerin yeşil bir renge sahip olduğu söylense de, güçlü güneş ışınlarına maruz kaldığında kırmızıya dönüyor gibi görünüyorlar. Marechal, "Bu algler yeşil. Ancak kardayken, kendini korumak için güneş kremi gibi biraz pigment biriktiriyorlar" dedi.

Yükselen küresel sıcaklıklar Alpleri de orantısız bir şekilde etkiliyor. Bilim insanları da çok geç olmadan kırmızı karı daha iyi anlamak için yarışıyorlar.

Marechal, "Algleri incelemek için iki neden var. Birincisi, az keşfedilmiş bir alan olması ve ikinci neden ise, bu alanın gözlerimizin önünde eriyor olması. Bu yüzden bu biraz acil." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ KAR VE BUZULLAR ETKİLENEBİLİR

Kesin olan bir şey var ki "kar kanı" olarak bilinen bu fenomen kar erimesini hızlandırıyor. Bilim insanları bunun iklim değişikliğinden kaynaklanabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca, atmosferdeki daha yüksek karbondioksit seviyesinin kırmızı karın daha sık görülmesine neden olduğunu söylüyorlar.

Algler yayılırsa, dünyanın dört bir yanındaki kar ve buzulların erimesi hızlanabilir.

