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  4. Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor... Terk edilen evin kapısındaki gizemli yazı! Mahallede merak konusu oldu

Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor... Terk edilen evin kapısındaki gizemli yazı! Mahallede merak konusu oldu

18.08.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de terk edildiği düşünülen bir evin kapısına asılan yazı merak konusu oldu. Gizemli yazıyı gören bazı vatandaşların yazıyla alakalı tahmini de var.

Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor... Terk edilen evin kapısındaki gizemli yazı! Mahallede merak konusu oldu

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Boyacılar sokaktaki bir evin kapısına asılan yazı görenleri düşündürüyor. Pencereleri çeşitli tahta parçalarıyla tamamen kapatıldığı ve kapısına kilit vurulduğu gözlemlenen müstakil evin uzun yıllardır kullanılmadığı tahmin ediliyor. Evin demir kapısının üzerine asılan bir yazı ise dikkat çekiyor.

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"BU EVE ZARAR VERENLER VE..."

Yazının yazıldığı kâğıdın bir kısmının yırtıldığı görülürken, kalan kısmında “Bu eve zarar verenler ve buna göz yumanlar da Allah’ın ve meleklerinin lanetine uğrasın” ifadeleri yer alıyor.

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"KORKUTMAK İÇİN YAZILMIŞ OLABİLİR"

Yazıyı gören bazı vatandaşlar ise söz konusu evde daha önceki yıllarda yaşayanlarla ilgili bir problemin olabileceğini ifade ederek, kapıdaki yazının insanları korkutmak için yazılmış olma ihtimalini de dile getirdiler. (İHA)

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Eskişehir Odunpazarı

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