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  4. Görenleri şaşkına çeviren çekirge! Etcil ve büyüklüğü 20 santimetre

Görenleri şaşkına çeviren çekirge! Etcil ve büyüklüğü 20 santimetre

24.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da vatandaşlar yaklaşık 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüntüledi. Dev çekirge karşısında dehşete düşen vatandaşlar zararsız olduğunu öğrenince derin bir 'oh' çekti.

Görenleri şaşkına çeviren çekirge! Etcil ve büyüklüğü 20 santimetre

Tarlada çalışırken vatandaşlar tarafından dev çekirge fark edildi. Büyüklüğü yaklaşık 20 santim olan çekirgeyi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar daha sonra araştırdıklarında çekirgenin et yiyen çekirge olduğunu öğrendi.

ZARARSIZ OLDUĞU ÖĞRENİLİNCE RAHAT BİR NEFES ALINDI

Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi Gürlevik Mevkiinde görülen dev çekirgeyi fark eden vatandaşlar ilk önce tedirgin oldu. İnternette yaptıkları araştırma da çekirgenin zararsız olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Çekirge sayısının çok olması ve sürü halinde istila etmesiyle ekolojik dengeye zarar verdiği biliniyor.

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(İHA)

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Adıyaman
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