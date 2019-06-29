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Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan muhabirimiz Abdulkadir Nişancı, mezarı başında anıldı - Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen: "Ailesiyle görüştük. Meslektaşımız olmasından dolayı ailenin izni olursa kabrini yaptırmak da Federasyon olarak bizlere düşer. Böyle bir dileğimizi ilettik. Biz onu unutmayacağız, geride kalan çocukları, ailesi de bizlere emanetidir"

BAYBURT (AA) - Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan muhabirimiz Abdulkadir Nişancı, Karadeniz'deki gazeteciler tarafından mezarı başında anıldı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde düzenlenecek Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi için kentte bir araya gelen 50'ye yakın gazeteci, muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın Söğütlü köyündeki mezarını ziyaret etti.

Nişancı'nın mezarı başında baba Nafiz Nişancı, kayınpeder Yaşar Mutlu ve ağabeyi Abdurrahman Nişancı'ya başsağlığı dileğinde bulunan gazeteciler, Bayburt Yeni Cami İmam Hatibi Enis Aslan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Nişancı için dua etti.

KGF Başkanı Erdoğan Erişen, Abdulkadir Nişancı'nın bir görev şehidi olduğunu dile getirerek, "Geçen ay bugünlerde Abdulkadir kardeşimizi elim bir kaza sonucu kaybettik. Abdulkadir kardeşimiz görev şehididir. Mesleğinde başarılı, iyi bir aile babasıydı. Ne yazık ki hem görevini yerine getirirken hem de o arama kurtarma çalışmalarında yetkililere bir anlamda kılavuzluk görevi yaparken şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.

Nişancı'yı mezarı başında anmak istediklerine dikkati çeken Erişen, "Kendisini bir kez daha Karadeniz Bölgesi'ndeki meslektaşları olarak mezarı başında anarak vefa örneği göstermiş olduk. Tekrar ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ailesiyle görüştük, meslektaşımız olmasından dolayı ailenin izni olursa kabrini yaptırmak da Federasyon olarak bizlere düşer. Böyle bir dileğimizi ilettik. Biz onu unutmayacağız, geride kalan çocukları, ailesi de bizlere emanetidir. Kendilerine ve camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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