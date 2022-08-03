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  4. Görevden alınan ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi! "Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki..."

Görevden alınan ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi! "Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki..."

03.08.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye "KPSS soruları sızdırıldı" iddialarını konuşuyor. KPSS ile ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı. Birbiri ardına önemli gelişmelerin yaşandığı olay sonrası Halis Aygün'den açıklama geldi. Kocaeli'deki yerel bir gazeteye açıklama yapan ve 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyleyen Aygün, “Alnım açık, vicdanım rahat” dedi.

Görevden alınan ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi! "Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki..."

KPSS ile ilgili iddiaların ortaya atılmasıyla gündemde peş peşe önemli gelişmeler yaşanıyor. KPSS sorularında sızıntı olduğuna dair iddiaların ardından ÖSYM'den yapılan ilk açıklamada iddialara yalanlama gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kuruluna iddialarla ilgili inceleme talimatı vermişti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı. Flaş gelişmelerin yaşandığı olayda sessizliğini koruyan ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün, Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi'ne açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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"İTİBAR SUİKASTI"

Aygün açıklamasında 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi. Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm” dedi.

Prof. Dr. Aygün, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara’da kalacağını belirtirken “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasının ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” ifadelerini kullandı.

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ÖSYM halis aygün

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