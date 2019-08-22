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Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi'nde çalışan polis memuru Hamdullah Kırtay (21), görev yerine gittiği otomobille aydınlatma direğine çarptığı kazada şehit oldu.

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde polis memuru olarak çalışan Hamdullah Kırtay, otomobiliyle göreve gitmek üzere yola çıktı.

Kırtay'ın Gümüşhane Yeni Stadı mevkisinde direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hamdullah Kırtay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehit polis memuru Hamdullah Kırtay'ın cenazesi'nin memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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