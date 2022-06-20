HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Görevi bıracak Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin kızı, ülkenin yeni başkan yardımcısı oldu

Görevi bıracak Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin kızı, ülkenin yeni başkan yardımcısı oldu

20.06.2022 04:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'de başkan yardımcılık seçimini kazanan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte yeni görevinde yemin etti.

Görevi bıracak Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin kızı, ülkenin yeni başkan yardımcısı oldu

Davao'daki törende yemin eden Sara Duterte, Filipinler'i birleştirme sözü verdi.

44 yaşındaki politikacı, 2010 yılında babasından Davao Belediye Başkanlığı görevini devralmıştı.

Rodrigo Duterte, yakın zamanda görevini yardımcısı Ferdinand Marcos Junior'a bırakacak.

Törende bir konuşma yapan Sara Duterte, "Önümüzdeki günlerde milli birliğe daha fazla ihtiyaç duyabiliriz" dedi.

Sara Duterte'nin altı yıllık görev süresi, Ferdinand Marcos Junior ile birlikte 30 Haziran'da resmen başlayacak.

Ülkede başkanlık ve başkan yardımcılığı görevleri için iki ayrı seçim yapılıyor.

2016 yılında suç oranlarını düşürmek ve ülkenin uyuşturucu krizine son verme taahhütleriyle başkanlık koltuğuna oturan baba Duterte, tartışmalı bir "güçlü adam" figürü.

Beş yıllık iktidarı boyunca Duterte, "uyuşturucuyla savaş" kılıfıyla yapılan binlerce yargısız infaz için polisleri cesaretlendirmekle eleştiriliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi binlerce cinayet hakkında resmi bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Geçen ay siyaseti bırakacağını duyuran Duterte, ilk olarak başkan yardımcısı olarak siyasette kalacağını söylemişti. Pazar günü ise yemin töreninde kızını yalnız bırakmadı.

"Bongbong" lakabıyla da bilinen Ferdinand Marcos Junior da törene katıldı. Tıpkı Sara Duterte gibi Marcos Junior da eski bir Filipinler liderinin çocuğu.

Aynı ismi taşıyan babası, 1986 yılındaki bir ayaklanmada ülkenin diktatörü olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Bongbong'la beraber Marcos ailesi de 36 yıl sonra başkanlık sarayı Malacañang'da tekrar iktidara geliyor.

Marcos ailesi, eski diktatörlük sırasında görevi kötüye kullanma suçlamaları için özür dilemedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda dehşet! Panikle kaçmaya çalıştılar ama...Plajda dehşet! Panikle kaçmaya çalıştılar ama...
Kızı geçen sene öldürülmüştü! Kendisi de cinayete kurban gittiKızı geçen sene öldürülmüştü! Kendisi de cinayete kurban gitti
İstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundularİstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundular
Anahtar Kelimeler:
Filipinler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

İlginizi Çekebilir

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.