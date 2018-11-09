Görevlendirmeden sonra Lice'nin çehresi değişti

"En başta Meydan Prestij Projesi'ni yaptık. Lice çarşısı ne yazık ki çok kötü bir haldeydi. Buranın dükkanlarını ve kaldırımlarını yeniledik. Merkez ve kırsal mahallelerimizde 50 park yaptık. Bunlar yapılmadan önce çocuklarımızın oynayabileceği parklar çok azdı. Taziye evi inşaatımız devam ediyor."

Kaliteli belediyecilik hizmetleri sunulması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

Sağlanan kaynakların sosyal, kültürel ve ekonomik yatırımlara dönüştüğü ilçe, bu süre zarfında 14 milyon liralık yatırımla buluşturuldu. Bu sayede alt ve üstyapı sorunları giderildi, Meydan Prestij Projesi'ne başlandı ve kadınlar için spor salonu hizmete girdi.

"Liceli çocuklar geleceğe güvenle bakıyor. Azim ve gayretle çalışarak, çocuklarımızı geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlayacağız. Devletimizin verdiği görev kapsamında herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz."

"Belediyeciliğe sadece yatırım anlamında bakmadık. En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Çocuklarımız için önemli projeler gerçekleştirdik." diyen Çelik, şunları kaydetti:

Hizmetlerinde çocuklara çok önem verdiklerini vurgulayan Çelik, düzenledikleri gezilerle Liceli çocukları Çanakkale ve Karadeniz gezisine götürdüklerini anlattı.

Çelik, devletin sağladığı imkanlar çerçevesinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Kırsal mahallelerde yol ve kilitli parke çalışmalarımız devam ediyor. 20 ayda yılların biriktirdiği sorunların bir kısmını çözdük. Durmadan hizmetlere devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlamında da çalışmalar yaptık. Yaşlılara her gün sıcak yemek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bütçenin yüzde 55'i yatırıma ayrıldı

Kaymakam Çelik, kendilerinden önceki yönetimin belediye hizmetlerini yerine getirmemesi dolayısıyla Lice'nin büyük sorunları oluştuğunu söyledi.

Çelik, şöyle devam etti:

"İnşallah Lice'mizin diğer sorunlarını da bitireceğiz. Ne yazık ki geçmiş dönemin belediyecilik anlayışı buralarda pek bu işlere bakmamış. Belediye bütçemizin yarısını yatırımlara kullandık. Personel ve diğer giderleri çıkardıktan sonra bütün ödeneklerimizi yatırımlara ayırdık. Bu da bütçemizin yüzde 55'ine tekabül ediyor."

Lice'nin kültürel ve doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılması ve tanıtılması için de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çelik, geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle ilçenin turizmden hak ettiği payı alamadığını söyledi.

Birkleyn Mağaraları'nın tanıtımı için ilgili kurumlarla çalışma başlattıklarına işaret eden Çelik, "500 yılık Ulu Cami'nin restorasyonu sürüyor. Dakyanus Antik kentimiz var. Yedi uyurlar olarak bilinen Ashab-ı Kehf'in burada kaldığı rivayet ediliyor. Buraları kısa süre içinde tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Halk pazarında köy yumurtası satan Hacı Ayder de belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

