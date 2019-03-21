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GÖRGÜ TANIĞI: OTOBÜS İNSANLARI EZE EZE YUKARI ÇIKIYORDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

BEYAZITTAKİ OTOBÜS KAZASININ GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandığı kazayı görgü tanıkları anlattı.

BEYAZITTAKİ OTOBÜS KAZASININ GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA
Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandığı kazayı görgü tanıkları anlattı. Olay sırasında kahvaltı yaptığını belirten bir görgü tanığı, "otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu" dedi. Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında Yüksel Kostuk'un yönetimindeki Özel halk otobüsü yoldan çıkarak, araçları ve insanları ezdi. Kazada yaralananlar oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları o anları anlattı. Olay sırasında kahvaltı yaptığını ve Çinli turistlerin bağırmalarını duyduğunu belirten bir görgü tanığı, "Kahvaltı yaparken, turistlerin bağırma sesleri geldi. Baktığımda otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi. Kazanın ardından sürücüsü Yüksel Kostuk, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otobüs ise çekiciyle kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Otobüste inceleme yapan polis
-Görgü tanığıyla röportaj
-Otobüsün kaza yerinden kaldırılması
-Genel ve detaylar
21.03.2019 - 12.28 Kodu : 190321101

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