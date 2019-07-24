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"Görme engelli" numarasıyla hırsızlığa tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:21 | Son Güncelleme

Kars'ta, hırsızlık olaylarında "görme engelli" numarası yapan bir şüpheliyi gözcü olarak kullanan ikisi kadın 17 kişilik şebekenin 6 mensubu tutuklandı

Kars'ta, hırsızlık olaylarında "görme engelli" numarası yapan bir şüpheliyi gözcü olarak kullanan ikisi kadın 17 kişilik çetenin 6 üyesi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucu, görme engelli gibi davranan E.Ö'yü kullanarak ev, iş yeri ile oto hırsızlığı yaptıkları ve çalıntı eşyayı alıp sattıkları tespit edilen bir şebekenin 19 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 17 mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hırsızlık olaylarında 200 bin lira değerinde eşya çaldıkları anlaşılan şebekenin üyelerinden ikisi kadın 8'i emniyetten serbest bırakıldı, diğer 9'u Kars Adliyesine sevk edildi.

Bu kişilerden aralarında E.Ö'nün de bulunduğu 6'sı savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi. Üçü ise hakimlikçe haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Kars

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