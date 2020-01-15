HABER
  4. Görme engelliler kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadı

Görme engelliler kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:54 | Son Güncelleme

Manisa’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.

Manisa’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü organizasyonunda bir araya gelen görme engelliler 1517 rakımlı Spil Dağı’nda kar topu oynamanın heyecanını yaşadı. Sesin geldiği yönü hedef alan görme engelliler, hedeflerini 12’den vurdu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda Manisa 6 Nokta Körler Derneği ile Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği katılımıyla Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında görme engelliler ve milli park görevlileri tarafından kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken başta yılkı atları ve yaban hayvanları için yem bırakıldı. Görme engelliler kendi destekleriyle alınan yemleri milli park görevlileriyle birlikte belirlenen noktalara bırakarak yılkı atlarının ve diğer yaban hayvanlarının yaşam mücadelesine destek verdi.
Yemleme çalışmasının ardından konuşan Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, “Spil Dağı Milli Parkı Manisa ve İzmir illeri bin 517 metre rakımlı bir milli parkımız. Her yıl yaban hayvanları ve adeta Manisa’nın simgesi olan yılkı atları için, otla beslenen yaban hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapıyoruz. Biz Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü olarak atların yoğun olduğu, genellikle yol kenarlarından daha çok onların saklandığı karlı ve kışlı günlerde ücra yerlere 2 ton civarında ot, 2 ton civarında yemi her sene bırakıyoruz. Bu yıl düzenli olarak yaptığımız yemleme çalışmasına ilave olarak sivil toplum kuruluşu olarak büyük değer verdiğimiz Manisa’daki 6 Nokta Körler Derneği bir talepte bulundu. Böyle bir çalışmaya kendilerinin de bir katkıda bulunması, doğal yaşamı desteklemek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bu çalışma 30 Aralık’ta başladı. Kış şartlarının durumuna göre mart ayına kadar devam edecek” dedi.
Etkinlik kapsamında 400 kilogram yem bıraktıklarını belirten Ernalçacı, “Bugün tabii bir temsili olarak yemleme ama biz bu çalışmadan sonra bunun devamını yapacağız. Bugün yaklaşık 200 kilogram yem, 100 kilogram bitki artığı ve ekmek, 100 kilogram da buğday atarak doğal yaşama destek olacağız” diye konuştu.
Yemleme çalışmasının ardından görme engelliler kar topu savaşı yaptı. Sesin geldiği noktaya odaklanan görme engelliler hedeflerini 12’den vurmasıyla da dikkat çekti. Kar yağışının yaşanmadığı kent merkezinden 1517 rakımlı yükseklikte kar topu savaşı yapmanın heyecanını yaşayan görme engelliler, gönüllerince eğlendi.
Görme engelliler olarak kar keyfi yaşamanın tadına vardıklarını belirten 6 Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, “Görme engelli arkadaşlarımızla beraber burada kar tadına varmanın güzelliğini yaşadık. Biz Manisa merkezde karla çok haşır neşir olan insanlar değiliz. Ancak buraya çıktığımızda karın güzellikleriyle karşılaşıyoruz. O yüzden buradaki yetkililere dernek üyelerim adına teşekkür ediyorum. Hayatın tadını yaşama imkanı bulduk. Bizler engelli olarak toplumun içinde bulunan bireyler olarak görüyoruz. Burada biz de varız dedik. Bu doğadaki hayvanları beslemekle ilgili bir görev varsa bu görevin içinde bizim de olmamız bize hayata tutunmak için güç verdi. Karı ellerimize aldığımız zaman o güzelliğini hissediyoruz. Üstümüze denk geldiğinde farklı bir duygu verdi bize. Eğlenceli bir şey” dedi.
Etkinlik yenilen yemeğin ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Herkes ikna etmeye çalıştı, o umursamadıHerkes ikna etmeye çalıştı, o umursamadı
Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyedeAblası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki çekici kazasıyla ilgili soruşturma açıldı

Kadıköy'deki çekici kazasına soruşturma

Son dakika! İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

Son dakika! Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar

Son dakika: İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle ilgili ölümlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan 'domuz gribi' açıklaması

Hırsızlık saniye saniye görüntülendi! Yerdeki cüzdana önce tekme attı sonra çaldı

İlk önce tekme attı sonra...

İBB’den 'Acil Tabut Alımı' ihalesi! 5 binin üzerinde tabut alınacak

İBB’den 'Acil Tabut Alımı' ihalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.