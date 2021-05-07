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  4. Görmek bile mucize! Vaşak, fotoğrafçıya adeta poz verdi

Görmek bile mucize! Vaşak, fotoğrafçıya adeta poz verdi

07.05.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için birinci derece koruma altında bulunan vaşak, doğa fotoğrafçısına adeta poz verdi.

Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz tarafından hem görüntülendi hem de fotoğraflandı.

''BANA POZ VERDİ''

Vaşak, doğa fotoğrafçısına adeta poz verirken o anlara ait son derece güzel kareler ortaya çıktı. Pülümür İlçesi’nde özel bir firmada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Akyüz, daha önce de ilçede vaşak görüntülediğini belirterek, “Göreve giderken yolda denk geldim. Aracı durdurup hem görüntüledim hem de fotoğraflarını çektim. Daha önce de vaşak çekmiştim. Ancak ilk kez bu kadar yakından çektim. Vaşak ürkmeden bana adeta poz verdi” dedi.

Doğa fotoğrafçısı Akyüz, son derece önemli bir tür olan vaşağın korunması konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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