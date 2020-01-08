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  4. Görmeyenlerin karanlık dünyalarına "ışık" oluyorlar

Görmeyenlerin karanlık dünyalarına "ışık" oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Antalya'daki Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneğinde verilen günlük yaşam, bağımsız hareket ve öz bakım eğitimleri sayesinde, doğuştan engelliler ya da sonradan görme yetilerini kaybedenler, kimseye bağımlı olmadan yaşamayı öğreniyor - 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren dernekte hem okuma yazma hem de yalnız başına yaşayabilme eğitimleri verilen görme engellilerden birçoğu, bugün çeşitli alanlarda görev alıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Genel merkezi Antalya'da bulunan Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği, doğuştan engeli bulunan ya da sonradan görme yetisini kaybeden "beyaz bastonlulara", 30 yılı aşkın süredir birilerine bağımlı olmadan yaşamayı öğretiyor.

Görmeyenlere eğitim, istihdam ve meslek edindirmek amacıyla 1988'de Antalya'da kurulan dernek, bünyesindeki kaynaştırma ve rehabilitasyon merkezinde verilen eğitimlerle görme engellilerin karanlık dünyasını aydınlatıyor.

İlk yıllarında makrome, çorap örme gibi atölyelerle el becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler veren dernek, görme engellilerin toplumla kaynaşmalarını artırmak ve kimseye bağımlı olmadan yaşamalarını sağlamak için 1992'de kaynaştırma eğitimlerine başladı.

Antalya'da 1993'te ilk kez Sefa Akın İlköğretim Okulunda bir görme engelliler sınıfı oluşturulmasını sağlayan dernek, 2005'te de özel eğitim rehabilitasyon merkezini kurdu.

- Parmak uçlarıyla hayatı öğreniyorlar

Bugün dernek bünyesindeki kaynaştırma ve rehabilitasyon merkezinde, yaşları 3 ile 50 arasında değişen 85 görme engelli, uzman öğretmenler eşliğinde günlük yaşam, bağımsız hareket ve öz bakım eğitimleri alarak hayata hazırlanıyor.

Parmak uçlarıyla kabartma tekniğiyle okuma yazma öğrenen öğrenciler, merkezdeki günlük yaşama adaptasyon eğitimleriyle okul hayatlarını devam ettiriyor.

El becerilerini geliştirecek boyama, takı, süs eşyaları ve resim yapan öğrenciler, yardım almadan hazırladıkları eserleri de satarak, malzeme alımı için maddi kaynak sağlıyor.

Dernekte eğitim verilen görme engellilerin birçoğu, bugün çeşitli alanlarda görev alıyor.

- "Çocuklarınızı serbest bırakın"

Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği Başkanı Kamil Çam, AA muhabirine, dernekte eğitim alan 60'tan fazla görme engellinin bugün Türkiye'nin farklı illerinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında devlete hizmet ettiğini söyledi.

Çam, dernekte eğitim alan öğrencilerin tek başına yaşayabildiğini, rahatlıkla il dışına çıkabildiğini belirtti.

Dernekte 1989'dan bu yana da Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrettiklerini anlatan Çam, çocukların sosyal aktivitelerini geliştirmek için spor kulübü de kurduklarını, ülke ve dünya genelinden madalyalarla dönen başarılı sporcular yetiştirdiklerini bildirdi.

Ailelere, görme engelli çocuklarını sınırlandırmamaları çağrısında bulunan Çam, şunları kaydetti:

"Aileler çocuklarının eğitimine öncelik tanısınlar. Görme engellileri serbest bıraksınlar, çok koruyucu olmasınlar. Ne kadar koruyucu yaklaşırlarsa o kadar hayata tutunamıyor, öz güveni, cesareti olmuyor. Akademik eğitimde de çocuk ne kadar başarılı olursa olsun bağımsız hareketi yoksa bir yere varamıyor çünkü sürekli birilerine bağımlı oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
beyaz baston Görme engelliler Kamil Çam

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