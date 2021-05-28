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Görünce şoke oldu! Mesanesinden 50 taş çıkarıldı

28.05.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da emekli Fazlı Ağır’ın (66) mesanesinden, yapılan ameliyatla 50 taş çıkarıldı.

Görünce şoke oldu! Mesanesinden 50 taş çıkarıldı

Aksaray’da 4 çocuk babası Fazlı Ağır, idrar yapmada zorluk ve yanma şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Ağır’ın mesanesinde taş olduğu saptandı. Ameliyata alınan Ağır'ın mesanesinden yaklaşık 1'er gram ağırlığında 50 taş çıkartıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ağır, ''Benden çıkan taşları doktorum bana verdi. Taşları saydım ve mesanemden tam 50 tane taş çıktı. Taşlar alınınca inanın çok rahatladım. Doktora gitmeden önce oturamayacak duruma gelmiştim. Şimdi ise rahat bir şekilde oturuyorum. Ameliyat öncesi vücudumda taş olduğuna pek inanmıyordum. Taşları görünce gerçekten de şaşırdım. İnsan bedenindeki taşlar mercimek kadar olsalar bile taşıması gerçekten çok zormuş. Taşlar alınınca inanın çok rahatladım'' dedi.

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Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Erol ise hastanın neredeyse idrarını yapamayacak hale geldiğini belirterek, ''İdrar kesesinde bir tane değil, birçok taş vardı ve biz de şaşırdık. Hastamızın şikayetleri de ciddi derecede artmıştı. Neredeyse idrarını yapamayacak hale gelmişti. Bizde hastamızı kapalı yöntemle prostat ameliyatı yaptık. Hastamız 1 günde taburcu oldu. Biz bu ameliyatları rutin olarak yapıyoruz ama bu şekil yoğun bir taş birikimini prostat hastalarında görmüyoruz. Genelde tek ve büyük veya iki, üç tane oluyor. Bu hastamızda 50 tane 1’er santim boyutunda taşlar çıkardık. Sanki denizden çakıl taşları toplamışız gibi bir görüntü oldu. Bu olay sosyal medyada da ilgi çekti. Cerrahi müdahale yaklaşık 2,5 saat sürdü'' diye konuştu.

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DHA

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Aksaray
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