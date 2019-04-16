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Göründüğü kadar kolay değil, büyük beden model olmak da zor! 'Cinsel obje gibi görülüyoruz'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 16.04.2019 09:12 | Son Güncelleme

Büyük beden modelleri, mesleklerindeki güzellikle ilgili klişeleri yıkan cesur kadınlar olarak biliyoruz. Onlar sayesinde, moda dünyasının standartları değişiyor ve gittikçe daha gerçekçi hale geliyor. Ancak tüm bunlara rağmen, büyük beden bir model olarak çalışmak hala zor.

Göründüğü kadar kolay değil, büyük beden model olmak da zor! 'Cinsel obje gibi görülüyoruz'

Büyük beden modeller genellikle markaların fotoğraf çekimlerine davet ediliyor ancak podyumda çok fazla yer alamıyorlar. Victoria's Secret gibi büyük firmalar gösterilerinde onlara yer vermiyor.

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Büyük beden modeller çoğunlukla iç çamaşırı çekimleri için tercih ediliyor. Ancak bu çekimlerde yer alan pek çok kadın kendilerine seks objesi olarak davranıldığını iddia ediyorlar.

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Bununla birlikte bazı tasarımcılar da büyük beden modellerin fazlalıklarını saklamalarını öneriyor. Bu muamele, modellerin yaşamlarını kolaylaştırmıyor çünkü bedenlerini sevmeyi ve başkalarına da ilham kaynağı olmak istiyorlar.

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Bununla birlikte moda dünyasında büyük beden modeller için bile katı standartlar var. Ekstra ağırlık sadece ''gerekli noktalarda'' olalı ve vücut şekli bir kum saatini anımsatmalı. Bu yüzden pek çok büyük beden model formlarını koruyabilmek için spor salonunda saatler harcıyor.

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Genellikle her şeyi tüketiyormuş gibi görünseler de bu formlarını korumak için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek zorundalar.

Bir çok kişiden, 'kendinizi ünlü modellerle bir tutmayın' mesajları aldıklarını söyleyen bu modeller, 'biz her şeyden önce profesyonel modelleriz. Sayılar ve boyutlar insanların ilk düşündüğü şey olmamalı. Birçok kişi bizi hala ciddiye almıyor. Fotoğraf çekimlerindeki fotoğrafçılar genellikle modellerden poz vermemelerini, sadece gülümsemelerini ve mutlu görünmelerini istiyor. Biz kendimizden emin ve çekiciyiz' diyorlar.

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Büyük beden modeller, moda dünyasının klişelerini yıkmak ve güzellik endüstrisinde yer alma hakları için mücadele etmek zorunda olduklarını ifade ediyorlar.

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Birbirlerine destek veriyor ve ilham veriyorlar, ancak ne yazık ki, en saldırgan muhaliflerinin diğer kadınlar olduğunu söylüyorlar. Garip ama çoğunlukla büyük beden modellerin okumak zorunda kaldığı olumsuz yorumların çoğunu kadınlar yapıyor.

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Büyük beden bir model ne kadar başarılı olursa olsun, yine de fazla kilo vermesi tavsiye edilir. Bu nedenle modeller eleştiride ironik olmaya alışkındır ve başkalarının özgüvenlerini etkilemesine izin vermezler.

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Anahtar Kelimeler:
büyük beden model modellik

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