Göründüğü kadar kolay değil, büyük beden model olmak da zor! 'Cinsel obje gibi görülüyoruz'

Büyük beden modeller genellikle markaların fotoğraf çekimlerine davet ediliyor ancak podyumda çok fazla yer alamıyorlar. Victoria's Secret gibi büyük firmalar gösterilerinde onlara yer vermiyor.

Büyük beden modeller çoğunlukla iç çamaşırı çekimleri için tercih ediliyor. Ancak bu çekimlerde yer alan pek çok kadın kendilerine seks objesi olarak davranıldığını iddia ediyorlar.

Bununla birlikte bazı tasarımcılar da büyük beden modellerin fazlalıklarını saklamalarını öneriyor. Bu muamele, modellerin yaşamlarını kolaylaştırmıyor çünkü bedenlerini sevmeyi ve başkalarına da ilham kaynağı olmak istiyorlar.

Bununla birlikte moda dünyasında büyük beden modeller için bile katı standartlar var. Ekstra ağırlık sadece ''gerekli noktalarda'' olalı ve vücut şekli bir kum saatini anımsatmalı. Bu yüzden pek çok büyük beden model formlarını koruyabilmek için spor salonunda saatler harcıyor.

Genellikle her şeyi tüketiyormuş gibi görünseler de bu formlarını korumak için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek zorundalar.