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  4. Görüntüler Bursa'dan! Kızıl geyikler fotokapanlara böyle yakalandı

Görüntüler Bursa'dan! Kızıl geyikler fotokapanlara böyle yakalandı

18.07.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara kızıl geyikler böyle yakalandı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince, Bursa ili genelinde fotokapan ile kızıl geyik izleme çalışması yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında, kızıl geyikler dişi, erkek ve yavru bireyler olarak takip edilirken, elde edilen veriler ışığında, avlanması yasak olan türün yoğun olduğu alanlarda koruma ve kontrol çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

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Yapılan izleme ve envanter çalışması ile Bursa ili ve ilçelerinde kızıl geyik popülasyonun doğal ortamında arttırılması hedeflenmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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