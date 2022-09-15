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Görüntüler büyük tepki çekti! "İBB aracı, Kağıthane Deresi'ne atık döktü" iddiası... Tepki geldi: Haliç'i kirletmeyin

15.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yer alan ve İBB'ye ait yol bakım aracı olduğu belirtilen bir kamyonun, Kağıthane Deresi'ne atık döktüğünü iddia eden görüntüler büyük tepki çekti. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede yayılırken, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de o anları paylaşıp "Haliç'i kirletmeyin" dedi.

Görüntüler büyük tepki çekti! "İBB aracı, Kağıthane Deresi'ne atık döktü" iddiası... Tepki geldi: Haliç'i kirletmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yol bakım aracının, Kağıthane'deki Hasbahçe Parkı'nda bulunan Kağıthane Deresi'ne, siyah renkte atık döktüğü iddiası gündem oldu.

Bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, İBB'ye ait olduğu öne sürülen kamyonun, dereye siyah renkte sıvı boşalttığı görülüyor. Görüntüleri kaydeden vatandaş, saatin 09.30 olduğunu belirtirken son bir haftadır her gün yapıldığını öne sürdü.

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KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Büyük tepki çeken görüntüleri Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

CHP’li İBB, çocuklarımızın geleceğini, en önemlisi sağlığını tehdit ediyor, atık ve zararlı suları dereye akıtıyor. 1994’ten günümüze Yüzyılın Çevre Projesi “Boğaz’dan Kağıthane Deresi üzerinden Deniz Suyu” verilerek Haliç tertemiz hale gelmişti. Haliç’i kirletmeyin!

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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