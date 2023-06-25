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Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Koyunu döverek bayıltan kişiden pişkin savunma: "Yormak için yaptım..."

25.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da koyunu döverek bayıltan kasabın görüntüleri büyük tepki çekmişti. Polis tarafından yakalanan o kasaptan pişkin açıklama geldi. Koyunu yormak için darbettiğini ifade eden kasap adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Koyunu döverek bayıltan kişiden pişkin savunma: "Yormak için yaptım..."

22 Haziran'da Adana'nın Yüreğir ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda kasaplık yapan Hasan A. (29), adaklık koyun kesmek için bir vatandaşla anlaştı. Koyunu keseceği sırada elinden kaçıran kasap, koyunu yakaladıktan sonra döve döve sürükledi. Görüntülerde koyunun aldığı darbelerle sersemlediği görülmüştü.

OLAY SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, ilk olarak sosyal medyaya görüntüyü atan şahsı bulup adresi aldı ve ardından çevredeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden şahsı tespit edemeyen ekipler, bölgede yaklaşık 200 kişiyle görüşerek şahsın Hasan A. olduğunu belirledi.

Kocavezir Mahallesi’nde başka bir koyunu kesmek üzereyken yakalanan Hasan A., 5199 sayılı Kanun’un 14.maddesi ve 28/A maddesi uyarınca ‘Hayvana işkence ve eziyet’ suçundan gözaltına alındı.

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PİŞKİN SAVUNMA...

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Hasan A., “Koyun elimden kaçtı ve bir süre sonra yakaladım. Daha sonra da onu yormak için ite kalka götürdüm. Koyun bayılınca da kesip sahibine teslim ettim” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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