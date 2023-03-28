Görüntüler Edirne'den: Kopan parmak için polis ekipleri seferber oldular!

Edirne'de trafik kazasında serçe parmağı kopan bir kişi hastaneye kaldırılırken, polis ve vatandaşlar kopan parmağı bulabilmek için seferber oldu.

İddialara göre, Edirne'de C.S.'nin kullandığı otomobil, A.Z. isimli yayaya çarptı. Arabanın köşesine sıkışması sonucu serçe parmağı kopan yaralı vatandaş, ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü C.S. de ifadesi alınmak üzere Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Yaralı vatandaşın serçe parmağının koptuğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri ve vatandaşlar olay yerinde parmağı aramaya başladı. Kopan parmak, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yolun kenarında bulundu. Polis ekipleri tarafından soğuk poşete konulan parmak, ardından ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

"BİR ANDA KENDİSİNİ ARABAYA VURDU"

Taksi durağı esnafı Nihat Öztürk, yaklaşık 2 saat boyunca yaşanan kaza sonrası kaybolan parmağı aradıklarını ifade ederek, "Bir kişi Selimiye Camisi’nden merdivenlerden koşarak aşağı indiği sırada otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle sanırsan parmağı kapıya sıkıştı. Büyük ihtimalle kapının arasında kopmuş parmağı. Bizler de 2-3 saat boyunca parmağını aradık. En sonda kaybolan parmağı bulduk. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen parmak hastanede dikildi." dedi. (İHA)

