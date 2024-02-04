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Görüntüler gündem olmuştu! Taksi ücretini ödemeyip şoföre saldıran kadın ile ilgili yeni gelişme

04.02.2024 16:24 | Son Güncelleme:
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Üsküdar'da, J.S.S. isimli kadın yolcu, bindiği taksinin 285 liralık ücretini ödemek istemeyince şoför cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Kendisini videoya çeken şoföre sinirlenen kadın, tekmeler savurdu. Polis ekipleri, J.S.S.'yi gözaltına aldı. "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında işlem yapılan kadın yolcu, adliyeye sevk edildi.

Tepki çeken olay, geçen Cuma günü, saat 22.15 sıralarında, Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde meydana geldi. J.S.S. isimli kadın yolcu, bindiği taksiden taksimetre ücreti olan 285 lirayı ödemeden indi. Ücreti ödemek istemeyen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma çıktı. Müşteriden ücretini alamayan şoför Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı.

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TEKMELER SAVURDU

Şoförün "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" demesi üzerine kadın müşteri ise "Telefonu kapat, sil, ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler savurdu. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, J.S.S. isimli kadın gözaltına alındı. "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında işlem yapılan J.S.S., bugün adliyeye sevk edildi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Taksici taksi
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