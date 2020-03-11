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  4. Görüntüler olay yarattı! Metroda elini ağzına sokup..

Görüntüler olay yarattı! Metroda elini ağzına sokup..

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

169 koronavirüs vakası bulunan Belçika'dan gelen görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü.

Belçika'nın Brüksel kentinde bir metroda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı.

Sarhoş olduğu iddia edilen bir adam, yüzündeki maskeyi çıkararak elini ağzına götürdü. Parmaklarını ağzına sokan adam, daha sonra tükürük bulaştırdığı elini metro direğine sürdü.

O anlar metrodaki başka bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, tuhaf ve kötü niyetli davranışından dolayı adama tepki yağdı.

Belçika'da toplam 169 koronavirüs vakası bulunuyor.

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Belçika metro

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