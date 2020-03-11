Görüntüler olay yarattı! Metroda elini ağzına sokup..

Belçika'nın Brüksel kentinde bir metroda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı.

Sarhoş olduğu iddia edilen bir adam, yüzündeki maskeyi çıkararak elini ağzına götürdü. Parmaklarını ağzına sokan adam, daha sonra tükürük bulaştırdığı elini metro direğine sürdü.

O anlar metrodaki başka bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, tuhaf ve kötü niyetli davranışından dolayı adama tepki yağdı.

Belçika'da toplam 169 koronavirüs vakası bulunuyor.

