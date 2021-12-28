Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü! Bir yandan çöp topladı, diğer yandan Roman havası oynadı

Lüleburgaz’da temizlik işçilerinin Roman havası eşliğinde çöp toplaması yüzleri güldürdü.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çöp kamyonunun arkasında görev yapan temizlik işçileri, kamyonunun trafikte durduğu sırada Roman havası eşliğinde göbek atmaya başladı. Yanındaki mesai arkadaşının da eşlik ettiği Roman bir vatandaş tarafından otomobilinin içinden saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Vatandaşın daha sonra paylaştığı video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşıma vatandaşlar “Trakya’da sıradan bir gün” yorumu yaptı.

(İHA)

