HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü! Bir yandan çöp topladı, diğer yandan Roman havası oynadı

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü! Bir yandan çöp topladı, diğer yandan Roman havası oynadı

28.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçilerinin çöp kamyonu arkasında çöp topladığı esnada Roman havası eşliğinde göbek atması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Temizlik işçilerinin oyununu araçlarından videoya kaydeden vatandaşlar sosyal medyada “Trakya’da sıradan bir gün” şeklinde paylaşımlar yaptı.

Lüleburgaz’da temizlik işçilerinin Roman havası eşliğinde çöp toplaması yüzleri güldürdü.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çöp kamyonunun arkasında görev yapan temizlik işçileri, kamyonunun trafikte durduğu sırada Roman havası eşliğinde göbek atmaya başladı. Yanındaki mesai arkadaşının da eşlik ettiği Roman bir vatandaş tarafından otomobilinin içinden saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Vatandaşın daha sonra paylaştığı video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşıma vatandaşlar “Trakya’da sıradan bir gün” yorumu yaptı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
PARTNER Ünlü şarkıcı sokakta para dağıttı Ünlü şarkıcı sokakta para dağıttı
Şaşkına çevirdi! ''Kış uykusunda olması gerekiyordu ama...''Şaşkına çevirdi! ''Kış uykusunda olması gerekiyordu ama...''
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobil ne kadar olacak?

Yerli otomobil ne kadar olacak?

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.