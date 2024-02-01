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Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Kahkaha atarak seslendi: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım'

01.02.2024 20:32 | Son Güncelleme:
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Samsun'da yanındaki arkadaşı bir kişiyi karnından vurarak yaralayan kişinin yaptıkları sosyal medyada tepki çekti. Adliyeye sevk edilirken, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atan şüpheli, görüntülerini çeken muhabire ise, "Az yakışıklı çıkalım abi" diye seslendi.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Kahkaha atarak seslendi: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım'

Samsun'daki olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (34) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (36) ve yanındaki arkadaşı S.S.(29) olay yerinden kaçtı. Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"AZ YAKIŞIKLI ÇIKALIM"

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sıcak takip sonrası, olaydan kısa bir süre sonra B.T.'yi saklandığı İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki çatı katında suç aletiyle birlikte yakaladı. Olay sırasında B.T.'nin yanında olan S.S. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Polisteki sorguları tamamlanan B.T. ve S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekti. (İHA)
AW132842_02Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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