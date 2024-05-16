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Görüntüler sosyal medyada gündem oldu: Taksi şoförü camı yumrukladı, İETT otobüsünün kadın şoförüne tehdit ve hakaret yağdırdı: İşte o anlar...

16.05.2024 15:14
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Üsküdar'da bir taksi şoförü, yol verme tartışmasında İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit etti. Yol verme tartışmasında İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı. Şüphelinin, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünalan Mahallesi'nde bir taksi şoförünün, yol verme meselesi nedeniyle İETT otobüsü sürücüsü S.D'ye tehdit ve hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

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ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VARMIŞ

Ekipler, taksinin plakasından kimliğini belirlediği M.V.A'yı yakaladı.

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Şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

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Emniyetteki işlemleri süren M.V.A'nın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tehdit Üsküdar İETT tartışma
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