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Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Tepki çeken olayda yeni gelişme

20.06.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan çiftlik çalışanı Bülent Demirbilek, 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenip gözaltına alınarak tutuklandı. Bülent Demirbilek'e ayrıca görüntüler üzerine, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 4 bin 554 lira idari para cezası kesildi. İşte detaylar...

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Tepki çeken olayda yeni gelişme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çiftlikte çalışan Bülent Demirbilek, önceki gün ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında, 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaştı. Sosyal medyada, ineğe içki içirildiğinin öne sürülmesi üzerine Kurban Bayramı öncesi kısa sürede yayılan görüntüler, tepki çekti.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu. İncelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı ve bu ilaçların da yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi. Tespitler üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanmadı.

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ARANIYORMUŞ

Görüntüdeki çiftlik çalışanı Bülent Demirbilek, yanlış anlaşıldığını anlatan yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini kaydetti.

Bülent Demirbilek'in 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bülent Demirbilek'i gözaltına aldı.

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TUTUKLANDI

Polis ekipleri görüntüler üzerine, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'Bir canlıya gerekli bir sebep olmaksızın alkol veya alkollü madde yedirme ya da içirme' maddesinden de 4 bin 554 lira idari para cezası kesti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Demirbilek, tutuklandı.

VİDEOYU PAYLAŞAN DA GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleriyle sosyal medyada yoğun tepki çeken ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenince tutuklanan Bülent Demirbilek, cezaevine gönderildi. Demirbilek ile birlikte görüntüyü çekip, sosyal medya hesabında paylaşan çiftliğin sahibinin oğlu K.E. de gözaltına alındı. K.E., ifadesinin ardından serbest kaldı. (DHA)

(DHA)

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Mersin İnek içki

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