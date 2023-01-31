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  4. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Kedi düşmanı yakalandı

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Kedi düşmanı yakalandı

31.01.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüler ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aytuğ Koyuncu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Kedi düşmanı yakalandı

Dehşete düşüren olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi.

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Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi. Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

DHA

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Küçükçekmece kedi

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