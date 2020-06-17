Görüntüleri izletti! CHP'li Kaya'dan Gürcistan sınırında rüşvet iddiası

Kaya, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Habur sınır kapısının kapatılmasından sonra Gürcistan üzerinden Rusya ve Kazakistan'a gitmek isteyen Türk TIR'larının ciddi bir sorun yaşadığını ifade etti.

2 BİN DOLARA KADAR RÜŞVET

Gürcistan sınır kapısında, Türk TIR'larına, yükünün indirileceği ve tam tespit yapılacağı bildirilerek diğer ülke firmalarına yapılmayan negatif ayrımcılık uygulandığını söyleyen Kaya, bu işlemin yapılmaması karşılığında 1000 dolardan 2 bin dolara kadar rüşvet istendiğini öne sürdü.

GÖRÜNTÜYÜ İZLETTİ

Bu iddiasına dair, bir Türk TIR firmasından kendisine ulaştığını belirttiği görüntüyü izleten Kaya, TIR'ın yükünün indirilmemesi ve tam sayım yapılmaması karşılığında rüşvet istendiğini aktardı.

Rüşvet verilmemesi halinde TIR'ın kontrol için 10-15 gün bekletildiğini savunan Kaya, Türk firmalarının büyük bir zaman kaybı ve maddi kayba uğramamak için söz konusu rüşveti vermek zorunda kaldığını ifade etti.

CHP Uşak Milletvekili Yalım, Türk firmalarındaki Rusya'dan alınan transit geçiş belgelerinin geçen ay bittiğini dile getirerek, "Türk TIR'ları 16 Mayıs'tan beri garajlarda bekliyor ya da daha maliyetli Hazar güzergahına mahkum ediliyor." dedi.