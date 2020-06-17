HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görüntüleri izletti! CHP'li Kaya'dan Gürcistan sınırında rüşvet iddiası

Görüntüleri izletti! CHP'li Kaya'dan Gürcistan sınırında rüşvet iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 21:11 | Son Güncelleme

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Rusya'ya gitmek için Gürcistan sınırına ulaşan Türk TIR'larından yükün indirilerek tam tespit yapılmaması karşılığında 1000 dolardan 2 bin dolara kadar rüşvet istendiğini, TIR'cıların zaman ve maddi kayıp yaşamamak için rüşvet vermek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Görüntüleri izletti! CHP'li Kaya'dan Gürcistan sınırında rüşvet iddiası

Kaya, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Habur sınır kapısının kapatılmasından sonra Gürcistan üzerinden Rusya ve Kazakistan'a gitmek isteyen Türk TIR'larının ciddi bir sorun yaşadığını ifade etti.

2 BİN DOLARA KADAR RÜŞVET

Gürcistan sınır kapısında, Türk TIR'larına, yükünün indirileceği ve tam tespit yapılacağı bildirilerek diğer ülke firmalarına yapılmayan negatif ayrımcılık uygulandığını söyleyen Kaya, bu işlemin yapılmaması karşılığında 1000 dolardan 2 bin dolara kadar rüşvet istendiğini öne sürdü.

GÖRÜNTÜYÜ İZLETTİ

Bu iddiasına dair, bir Türk TIR firmasından kendisine ulaştığını belirttiği görüntüyü izleten Kaya, TIR'ın yükünün indirilmemesi ve tam sayım yapılmaması karşılığında rüşvet istendiğini aktardı.

Rüşvet verilmemesi halinde TIR'ın kontrol için 10-15 gün bekletildiğini savunan Kaya, Türk firmalarının büyük bir zaman kaybı ve maddi kayba uğramamak için söz konusu rüşveti vermek zorunda kaldığını ifade etti.

CHP Uşak Milletvekili Yalım, Türk firmalarındaki Rusya'dan alınan transit geçiş belgelerinin geçen ay bittiğini dile getirerek, "Türk TIR'ları 16 Mayıs'tan beri garajlarda bekliyor ya da daha maliyetli Hazar güzergahına mahkum ediliyor." dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN DESTEK TALEP ETTİ

Yalım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan, Rusya'dan transit geçiş belgelerinin temini konusunda destek talep ettiklerini söyledi.

Bu arada Yalım, koronavirüs önlemleri kapsamında aracını muayene ettiremeyenlere aylık yüzde 5 gecikme zammı uygulandığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

"ZORUNLU RESMİ SOYGUN VAR"

Binek otomobilin muayene ücretinin egzoz ölçümüyle birlikte 410 lira olduğuna dikkati çeken Yalım, "20 dakika bile sürmeyen bu işlemde hangi emek ve masraf harcanıyor? Zorunlu bir resmi soygun var." diye konuştu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Koronavirüs vakaları artınca karantinaya alındı!Koronavirüs vakaları artınca karantinaya alındı!
Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak? Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi

Birçok ilde vaka sayıları artarken o ilden sevindiren haber

Birçok ilde vaka sayıları artarken o ilden sevindiren haber

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

70 milyar dolarlık dev satın alma

70 milyar dolarlık dev satın alma

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Diğer Haberler
17 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Süper On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

Adana'da feci kaza! Cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Düğünler nasıl yapılacak? Düğün Genelgesi ve düğün yapma şartları!

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Siirt'te koronavirüs vakaları arttı, Gökçebağ Beldesi karantinaya alındı

Koronavirüs vakaları artınca karantinaya alındı!

Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı: Hoşumuza gitmiyor ama...

Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı

Son dakika: Şırnak'ın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama! 4 işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde patlama! 4 işçi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.