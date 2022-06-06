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Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Kameranın karşısında 45 dakika boyunca...

06.06.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası iş yeri sahibi güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gözlerine inanamadı. İş yerine aynı gece 5 kez giren 3 maskeli hırsız, 45 dakika boyunca hırsızlık yaptı. Kamera görüntülerini izleyen ve şaşkınlığını gizleyemeyen iş yeri sahibi, şüphelilerin kameraya karşı el sallayıp oynadıklarını gördü.

Akılalmaz hırsızlık olayı Nevşehir'deki Sümer mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş yerine sabaha karşı maskeli 3 kişi girdi. Kesici aletle iş yerinin kilidini açan hırsızlar, güvenlik kameralarına aldırmadan dükkandaki sigara ve içkileri alarak kayıplara karıştı.

KAMERAYA KARŞI EL SALLAYARAK OYNADILAR

Yaklaşık 45 dakika süren hırsızlık anını görenler pes dedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi Burak Baldemir görüntüleri izlerken şüphelilerin kameraya karşı el sallayarak oynadıklarını gördü. Şüpheliler iddiaya göre 600 bin TL’lik tekel ürünü ile kasadaki 12 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı.

45 DAKİKA BOYUNCA...

Şüphelilerin bir an evvel bulunmasını isteyen iş yeri sahibi Baldemir, "Cuma günü sabah 05.00-05.30 civarında 3 kişi geliyor. İş yerinin kapısını zorluyorlar. Burayı açamayınca yan kapıyı zorluyorlar. Daha sonra kilidi kırarak dükkana giriyorlar. Yaklaşık 45 dakika soymaları sürüyor. Kolilere doldurdukları malzemeleri 5 kez gelerek araca yüklüyorlar. 600 bin TL değerinde tekel ürünü ve 12 bin TL civarında da nakit para gidiyor. Yakalanmalarını istiyorum" dedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Nevşehir
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