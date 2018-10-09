Görünüşünüzü kusursuz hale getirecek makyaj hileleri

YÜZÜ İNCE GÖSTERMEK Bir yüzü tanımlamak ve şekillendirmek en iyi makyaj tekniklerinden biridir. "içi boş yanak etkisi" elde etmek için, göz altı kapatıcısı, cilt renginize uyumlu fondöten, doğal renginizden iki ton koyu renkli bir fondöten, parlatıcı pudra ve kullandığınız malzemelerin renkleriyle uyumlu kapatıcı pudraya ihtiyacınız olacak. Yapmanız gereken ilk şey göz altı kapatıcısını uygulamak. Sonra fondöteni tüm yüzünüze sürün. Şimdi vurgulamak istediğiniz alanlara geliyoruz. Kulaklarınızdan yanaklarınıza kadarki çizgiye koyu renkli fondöteni uygulayın. Bir sonraki çizgi şakaklarınızdan çenenize uzanarak çenenizin biraz altında sonlanmalı. Çok koyu kalan yerleri düzeltmek için parmak uçlarınızı kullanın. Şimdi büyülü dokunuş zamanı: parlatıcı pudra. Uzmanlara göre, bunu alnınızın üstüne, burnunuzun ortasına ve çene çizgisine uygularsanız bu bir göz hilesine dönüşecek ve bakışları yüzünüzün geniş bölgelerinden uzaklaştıracak. Son olarak kapatıcı pudrayı uygulayın. DAHA İNCE BİR BURUN NASIL OLUR?

Geniş burnunuzun daha dar görünmesini istiyorsanız, bunu yapmanın basit bir yolu var. lk olarak, burun köprüsü boyunca 2 çizgi çizin. Bunun için koyu renk kontur kullanın. Sonra burnunuzun ucunu koyulaştırın. Daha sonraki aşamada burnunuzun ortasına (görseldeki gibi) daha açık renk bir kontur uygulayın. Ve her şeyi karıştırın. Farklı burun tiplerini şekillendirmek için bu tekniği kullanın. KOYU HALKALAR NASIL ÖRTBAS EDİLİR? Uykusuzluğun belirtileri gizlemek için kapatıcı kullanın. Gözün iç köşesinden dış tarafa doğru kapatıcıyı hafif vuruşlarla uygulayın. ALNIN DAHA KÜÇÜK GÖRÜNMESİ İÇİN Alnınızın sadece 3 basit aletle daha küçük görünmesini sağlayabilirsiniz: bir fırça, bir sünger ve bir krem bronzlaştırıcı. (cilt tonunuzdan birkaç ton daha koyu) Şakaklarınızdan başlayın ve saç çizginiz boyunca fırçayı yukarı doğru hareket ettirin. Ardından dikkatli bir şekilde karıştırın. KAŞLARINIZI NASIL ŞEKİLENDİRİRSİNİZ? Kaşlarınızın mükemmel görünmesi için, bir kaş kalemi alın, üste ve alta çizgi çekin. Çizgiler arasındaki boşluğu doldurun, ancak en doğal görünümü elde etmek için kaşın üstünden doldurmaya başlayın. Kaşın alt kenarına kapatıcı uygulayın.