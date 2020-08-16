Göstericinin vurulma anı ortaya çıktı!

Belarus'ta mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri yüzde 80 gibi bir oyla kazanmasının ardından muhalifler seçimlerin hileli olduğu iddiasıyla sokağa indi. Seçim gecesi başlayan protestolar hala devam ederken, gösterilerin ilk gününde Aleksandr Barkovsky isimli gösterici yaşamını yitirdi.

GÖSTERİCİNİN VURULMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ülkede protestoların şiddetinin artmasına neden olan ölümle ilgili soruşturma devam ederken, bu anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Amatör kamera görüntülerine göre elinde patlayıcı madde bulunan gösterici polise ilerlerken kanlar içinde yere yığılıyor. 2 farklı alandan yapılan çekimler basın kuruluşlarında ve sosyal medyada yayınlanırken Belarus İçişleri Bakanlığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bir açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında görüntüleri doğrularken, göstericinin elindeki patlayıcı maddeyi polislerin üzerine atmak üzereyken bir patlama gerçekleştiğini, polislerin göstericiye ateş etmediğini savundu. Görüntüleri farklı yorumlayan muhalifler ise gösterici ile polisin karşı karşıya gelmesi sırasında polisin göstericiye ateş ettiğini iddia etti.