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Göstericinin vurulma anı ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Belarus'ta göstericiler ile polis arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ederken, gösterilerin ilk gününde yaşamını yitiren protestocu Aleksandr Barkovsky'nin ölüm anına dair görüntüler ortaya çıktı. Göstericiler, Belarus'ta yapılan başkanlık seçimlerinde hile olduğunu ileri sürerek sokaklara döküldü. Sokaklarda yer yer polisle çatışmaların olduğu ifade edildi.

Göstericinin vurulma anı ortaya çıktı!

Belarus'ta mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri yüzde 80 gibi bir oyla kazanmasının ardından muhalifler seçimlerin hileli olduğu iddiasıyla sokağa indi. Seçim gecesi başlayan protestolar hala devam ederken, gösterilerin ilk gününde Aleksandr Barkovsky isimli gösterici yaşamını yitirdi.

GÖSTERİCİNİN VURULMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ülkede protestoların şiddetinin artmasına neden olan ölümle ilgili soruşturma devam ederken, bu anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Amatör kamera görüntülerine göre elinde patlayıcı madde bulunan gösterici polise ilerlerken kanlar içinde yere yığılıyor. 2 farklı alandan yapılan çekimler basın kuruluşlarında ve sosyal medyada yayınlanırken Belarus İçişleri Bakanlığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bir açıklama yaptı.

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Bakanlık, açıklamasında görüntüleri doğrularken, göstericinin elindeki patlayıcı maddeyi polislerin üzerine atmak üzereyken bir patlama gerçekleştiğini, polislerin göstericiye ateş etmediğini savundu. Görüntüleri farklı yorumlayan muhalifler ise gösterici ile polisin karşı karşıya gelmesi sırasında polisin göstericiye ateş ettiğini iddia etti.

Belarus Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklayarak mevcut görüntülerin incelemeye alındığını duyurdu.

GECE BOYUNCA GÖSTERİLER DEVAM ETTİ

Belarus'ta yaşanan protesto ve çatışmalar aralıksız devam ederken, gündüz saatlerinde beyaz kıyafetler giyen protestocular Minsk sokaklarında yürüyüşler yaptı.

Akşam saatlerine doğru protestocuların sayıları artarken, toplanma alanları hükümet binası, devlet televizyonu önü ve Belarus Seçim Komitesi binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı oldu.

Göstericiler özellikle tarafsız yayın yapmadığı gerekçesiyle devlet televizyon binası önünde büyük protestolar gerçekleştirdi. Belarus polisi kalabalık kitlelerin bulunduğu toplanma alanlarına müdahale etmezken ara sokaklarda ise yine çatışmalar hakimdi. Daha önceki günlere nazaran daha az şiddetli geçen protestolar gece boyunca devam etti.

BUGÜN BÜYÜK GÖSTERİLER YAPILACAK

Tansiyonun bir türlü düşmediği Belarus'ta seçimlerin gerçekleştiği 9 Ağustos tarihinin üzerinden 1 hafta geçti. Protestolarında haftasını doldurmasından dolayı ülkenin tüm muhalif bloklarından ortak çağrı geldi.

Muhalif örgüt ve siyasi partiler gün boyunca tüm taraftarlarını sokağa inmelerini ve güçlü bir protesto gerçekleşmesini istedi. Muhalefetin bu çağrısı nedeniyle ülke genelinde polisin güvenlik önlemlerini arttırdığı, ayrıca ordu mensuplarının da gösterilere karşı teyakkuza geçerek alınan önlemlere dahil olduğu öğrenildi.

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