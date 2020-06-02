Gösteriler 7. gününde: Yağma, çatışma, şiddet!

Öte yandan ABD'nin en kalabalık kenti New York'taki olaylar ise gece sokağa çıkma yasağının başladığı 23.00'e kadar devam etti.

Minnesota Ulusal Muhafızlar Birliğindan yapılan açıklamada, birliklerin görevlerini büyük oranda tamamladığı ve artık evlerine dönmeye başlayacakları bildirildi.

Polis ile Ulusal Muhafızların birkaç gündür kontrolü sağladığı protestoların sıfır noktası olan Minneapolis kentinde kayda değer olay yaşanmazken, Floyd için anma etkinlikleri devam etti.

ABD 'de siyahi George Floyd 'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerin yoğunluğu 7. gününde kısmen azalırken, bazı büyük kentlerdeki protestolarda polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşandı.

Sokağa çıkma yasağının yaklaştığı anlarda ise Manhattan'daki birçok dükkanda yağmalama olaylarının yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi bazı mağazaların, yağmacıların hedefi olduğu belirtildi.

Olaylarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu geceki yasağın pek işe yaramadığını, kentte salı gecesi de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ancak yasağın 20.00'de başlayacağını bildirdi.

KENT MEYDANI KARIŞTI

Diğer yandan Pennsylvania eyaletinin başkenti Philadelphia'daki gösterilerde kent meydanında şiddet olayları yaşandı.

Kentin bazı bölgelerinde polisle göstericiler karşı karşıya gelirken, olaylarda çok sayıda kişinin ve bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığı belirtildi.

Amerikan medyasına yansıyan bazı görüntülerde ise kent merkezinde bazı sokaklarda ciddi yağmalama olaylarının yaşandığı görüldü.

Diğer yandan, başkent Washington'a 1 saatlik mesafede Maryland kentinde yer alan Baltimore'daki gösteriler de gece saatlerine kadar devam etti.