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  4. Göz alıcı güzellikte yüz hatları mı? Birkaç basit yöntemle istediğiniz çeneye kavuşun

Göz alıcı güzellikte yüz hatları mı? Birkaç basit yöntemle istediğiniz çeneye kavuşun

23.02.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz, dış görünümün en önemli bölgelerinin başında yer alıyor. Belirgin ve kemikli bir çene hattı ise yüzü güzel ve çekici gösteren önemli bir detay. İstediğiniz çene hattına sahip olmak için estetik işlemlere para dökmek istemiyorsanız doğru yerdesiniz! Keskin bir çene hattına sahip olmak için evde yapabileceğiniz uygulamalara göz atmaya ne dersiniz?

Göz alıcı güzellikte yüz hatları mı? Birkaç basit yöntemle istediğiniz çeneye kavuşun

Vücutta birçok farklı kas grubu bulunuyor. Kaslar iyi çalıştığı zaman hatlar belirginleşerek ön plana çıkıyor. Bu sebeple çene hattınızı belirginleştirmek istiyorsanız çene kaslarını çalıştırmanız gerekiyor. Çene jimnastiği ve masajı yapmak etkili yöntemler arasında yer alırken sakız çiğnemek de kasları güçlendiriyor. Ayrıca yapacağınız makyaj hileleri de bu konuda size yardımcı oluyor. İşte istediğiniz çeneye estetiksiz sahip olmak için uygulamanız gereken yöntemler...

ÇENE JİMNASTİĞİ

Düzenli olarak yapacağınız egzersizlerle çene kaslarını güçlendirebilirsiniz. Önemli olan nokta ise istikrarlı bir şekilde bu egzersizlere devam etmeniz. En etkili çene egzersizi olarak ağzınızı olabildiğince açıp dilinizi mümkün olduğunca dışarı çıkarın. Bu hareketi yaparken elinizi çenenizin altına koyun ve 10'a kadar sayın. 3-5 dakika boyunca bunu yapmaya devam edin. Dili buruna değdirmeye çalışmak ve başı yukarı kaldırıp öpücük hareketi yapmak da etkili yöntemler arasında.

ÇENE MASAJI

Çene kasının elastikiyetini dengelemek için düzenli olarak masaj yapmak önemli. Bu yöntemle daha gergin ve keskin bir çeneye sahip olacaksınız. Öncelikle kulak memesinden aşağıya doğru masaj yapın. Çenenizi iki elinizin arasına alıp parmaklarınızla ovun. Ardından avcunuzla yukarı doğru baskı yapıp çenenizi aşağı itin.

SAKIZ ETKİSİ

Oldukça eğlenceli ve stres atmaya yardımcı bu yöntemle çene kaslarınızı harekete geçirebilirsiniz. Sakız çiğnerken çalışan yanak kasları sayesinde kemikli ve belirgin bir çene hattı sizi bekliyor!

MAKYAJ HİLELERİ

Makyaj yaparak istediğiniz çeneye kolayca sahip olabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey kontur uygulaması. Çene ve elmacık kemiğinin altı gibi daha çekici göstermek istediğiniz bölgelere koyu renkli kontur ürünü, arada kalan bölgelere ise açık renkli kontur ürünü uygulayıp dağıtın. Etkileyici yüz hatlarına kavuşmak işte bu kadar basit.

BESLENME TÜYOLARI

Beslenmenize dikkat etmeniz masaj ve egzersiz gibi yöntemleri destekler. Rafine karbonhidratlar, yağ olarak size geri döneceği için çeneniz sarkık ve etli görünebilir. Meyve ve sebze tüketmeniz, lif ve protein yoğunluklu beslenmeniz daha sıkı bir çeneye sahip olmanıza yardımcı olacak.


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Bu yöntemle 5 dakika içinde duşakabininiz ayna gibi olacakBu yöntemle 5 dakika içinde duşakabininiz ayna gibi olacak
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