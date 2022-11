C vitamini nelerde var, günlük C vitamini ihtiyacı ne kadar? C vitamini faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?

Bilinen 13 adet vitamin çeşidi bulunur. Her vitaminin insan sağlığı için farklı farklı görevleri vardır. Bunlardan biri olan C vitamini bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. C vitamini bir diğer adı "askorbik asit"tir. Suda çözünen bir vitamin türü olan C vitaminin insan vücudu için oldukça önemli görevleri bulunur. C vitamini vücut direncini arttırarak bağışıklık güçlendiricidir. C vitamini aynı zamanda vücudumuzun kan damarlarımda, kıkırdaklarında, kaslarda ve kemiklerimizde bulunan kolajen proteininin oluşturulması için gereklidir. Vücudun ihtiyacı olan C vitaminini, C vitamini içeren besinler tüketerek sağlamak mümkündür. C vitamini nelerde var? C vitamini faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?

C vitamini nelerde var?

C vitamini vücutta güçlü bir antioksidan görevi görür. C vitamini suda çözünen bir vitamin türüdür. Bu sebeple vücutta az miktarda depolanır. C vitaminin fazlasıysa böbreklerden atılır. Vücutta yeteri kadar C vitaminin bulunması oldukça önemlidir. Besinler aracılığı ile C vitamini alınabilir. Özellikle turunçgillerde ve narenciyede yani meyve ve sebzelerde bulunur. Fakat C vitaminleri pişirme ısısına, ışığa ve oksijene oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle asıl kaynağı sebze ve meyvelerden oluşmaktadır. Peki, C vitamini hangi besinlerde bulunur?

C vitamini birçok besinde bulunmaktadır. Fakat C vitamini pişirmeye, metal bıçak temasına ve ışığa oldukça hassastır. Bu sebeple en önemli besin kaynakları meyve ve sebzeleri soymadan veya soyulduktan sonra bekletilmeden, metal bıçak değmeden tüketmek daha etkili olacaktır. C vitamini meyveleri oldukça fazladır ve sadece C vitamini bakımından zengin meyveler tüketerek bile günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak mümkündür. C vitamini içeren besinler şu şekildedir:

C vitamini bakımından zengin meyveler: greyfurt, portakal, mandalina, çilek, kivi, ananas, mango, böğürtlen, kavun

Limon

Yeşil ve kırmızıbiber

Brokoli, kuşkonmaz, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar

Domates

Tatlı patates, patates

C vitaminin insan sağlığında oldukça önemli görevleri vardır. Antioksidan görevi gören c vitamini enfeksiyona bağlı rahatsızlıkları önler. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini kansere karşı koruma sağlar. Vücuttaki dokuların büyümesi ve onarılmasını sağlayan C vitamini cildi onarır ve yenilenmesini sağlar. C vitamini cilt için de çok önemlidir, cildin yenilenmesi, yeterli parlaklığa sahip olmasını ve lekelerin giderilmesini sağlar. Yeterli miktarda c vitaminine sahip olmak kalp rahatsızlıklarını da önler. C vitaminin vücutta bulunması oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini birçok hastalığa karşı korumaktadır. Bu sebeple vücuda C vitamini içeren besinler tüketerek C vitamini ihtiyacı karşılanmalıdır. C vitamini alınması oldukça önemlidir. C vitaminin faydaları

Güçlü bir antioksidan olan C vitamini kronik hastalıkları engeller.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.

Kan basıncı seviyesini düşürür.

Yüksek tansiyonu düşürebilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyona karşı koruma sağlar.

Gut hastalığındaki atakları azaltır hem de gut hastalığını önleyebilir.

Demir emilimini arttırır.

C vitamini cilde faydaları oldukça fazladır. Cildin yenilenmesinde ve onarılmasında oldukça etkilidir. C vitamini ciltte bulunan lekeleri ve izleri gidererek cildin yaşlanmasını geciktirir. Ayrıca cildi nemlendirerek cilt kuruluğunu azaltır. Demir emilimi sayesinde daha sağlıklı bir cilt yapısı sağlar. Kolajen oluşumu sağlayan C vitamini yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Yara ve yanık tedavisinde de oldukça etkilidir. C vitamini cilde faydaları kısaca şu şekildedir:

C vitamini ve C vitamini içerikli ürünler cilde derin bir bakım yapar.

Cildin gençleşmesini ve genç görünmesini sağlar.

Cilt hasarlarını azaltır ve iyileştirir.

Kolajen üretimini destekleyerek cilde aydınlık, sıkılık kazandırır. Yaşlanma karşıtıdır.

Göz altı morluklarının giderilmesini sağlar.

Cilde esneklik sağlar, cilt gerginliğini azaltır.

Günlük C vitamini ihtiyacı ne kadar?

C vitamini vücutta az bir miktarda depolanır ve bu sebeple günlük C vitamini ihtiyacı, C vitamini içeren besinler tüketerek karşılanabilir. Günlük C vitamini alımı kişinin yaşına ve cinsiyetine göre farklılık gösterebilir. Kadınlarda ortalama 75 mg, erkeklerde ise 90 mg’dır. Çocuklarda ise ortalama 50 mg olan C vitamini ihtiyacı miktarıdır. Hamile kadınlardaysa bu 85 mg, emziren kadınlarda ise 120 mg olmalıdır.