C vitamini nelerde var, günlük C vitamini ihtiyacı ne kadar? C vitamini faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?

Bilinen 13 adet vitamin çeşidi bulunur. Her vitaminin insan sağlığı için farklı farklı görevleri vardır. Bunlardan biri olan C vitamini bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. C vitamini bir diğer adı "askorbik asit"tir. Suda çözünen bir vitamin türü olan C vitaminin insan vücudu için oldukça önemli görevleri bulunur. C vitamini vücut direncini arttırarak bağışıklık güçlendiricidir. C vitamini aynı zamanda vücudumuzun kan damarlarımda, kıkırdaklarında, kaslarda ve kemiklerimizde bulunan kolajen proteininin oluşturulması için gereklidir. Vücudun ihtiyacı olan C vitaminini, C vitamini içeren besinler tüketerek sağlamak mümkündür. C vitamini nelerde var? C vitamini faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?
C vitamini vücutta güçlü bir antioksidan görevi görür. C vitamini suda çözünen bir vitamin türüdür. Bu sebeple vücutta az miktarda depolanır. C vitaminin fazlasıysa böbreklerden atılır. Vücutta yeteri kadar C vitaminin bulunması oldukça önemlidir. Besinler aracılığı ile C vitamini alınabilir. Özellikle turunçgillerde ve narenciyede yani meyve ve sebzelerde bulunur. Fakat C vitaminleri pişirme ısısına, ışığa ve oksijene oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle asıl kaynağı sebze ve meyvelerden oluşmaktadır. Peki, C vitamini hangi besinlerde bulunur?
C vitamini birçok besinde bulunmaktadır. Fakat C vitamini pişirmeye, metal bıçak temasına ve ışığa oldukça hassastır. Bu sebeple en önemli besin kaynakları meyve ve sebzeleri soymadan veya soyulduktan sonra bekletilmeden, metal bıçak değmeden tüketmek daha etkili olacaktır. C vitamini meyveleri oldukça fazladır ve sadece C vitamini bakımından zengin meyveler tüketerek bile günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak mümkündür. C vitamini içeren besinler şu şekildedir:
C vitaminin insan sağlığında oldukça önemli görevleri vardır. Antioksidan görevi gören c vitamini enfeksiyona bağlı rahatsızlıkları önler. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini kansere karşı koruma sağlar. Vücuttaki dokuların büyümesi ve onarılmasını sağlayan C vitamini cildi onarır ve yenilenmesini sağlar. C vitamini cilt için de çok önemlidir, cildin yenilenmesi, yeterli parlaklığa sahip olmasını ve lekelerin giderilmesini sağlar. Yeterli miktarda c vitaminine sahip olmak kalp rahatsızlıklarını da önler. C vitaminin vücutta bulunması oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini birçok hastalığa karşı korumaktadır. Bu sebeple vücuda C vitamini içeren besinler tüketerek C vitamini ihtiyacı karşılanmalıdır. C vitamini alınması oldukça önemlidir. C vitaminin faydaları
C vitamini cilde faydaları oldukça fazladır. Cildin yenilenmesinde ve onarılmasında oldukça etkilidir. C vitamini ciltte bulunan lekeleri ve izleri gidererek cildin yaşlanmasını geciktirir. Ayrıca cildi nemlendirerek cilt kuruluğunu azaltır. Demir emilimi sayesinde daha sağlıklı bir cilt yapısı sağlar. Kolajen oluşumu sağlayan C vitamini yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Yara ve yanık tedavisinde de oldukça etkilidir. C vitamini cilde faydaları kısaca şu şekildedir:
C vitamini vücutta az bir miktarda depolanır ve bu sebeple günlük C vitamini ihtiyacı, C vitamini içeren besinler tüketerek karşılanabilir. Günlük C vitamini alımı kişinin yaşına ve cinsiyetine göre farklılık gösterebilir. Kadınlarda ortalama 75 mg, erkeklerde ise 90 mg’dır. Çocuklarda ise ortalama 50 mg olan C vitamini ihtiyacı miktarıdır. Hamile kadınlardaysa bu 85 mg, emziren kadınlarda ise 120 mg olmalıdır.